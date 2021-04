Borussia Dortmund, il mercato condiziona Haaland? A digiuno da 7 gare, non gli era mai capitato

Tra la prossima estate e quella del 2022 - quando scatterà la clausola da 75 milioni di euro - Erling Braut Haaland lascerà il Borussia Dortmund e proverà a strappare un contratto monstre (si dice da 35 milioni di euro a stagione) ai tanti top club che lo seguono. Intanto, però, il mercato sta condizionando il rendimento della stella norvegese.

Il mercato lo condiziona? I tanti rumors delle ultime settimane potrebbero aver destabilizzato il classe 2000, che dopo 33 gol e 10 assist in 35 partite si è fermato. Il suo digiuno va avanti da sette partite, guarda caso da quando sono cominciati i viaggi di Mino Raiola e suo padre in giro per l'Europa. Un mese senza vedere la porta non è da lui, non gli era mai capitato. Ora è chiamato a tornare il bomber implacabile di trenta giorni fa.