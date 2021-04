Borussia Dortmund-Manchester City, tedeschi in gol per la quarantesima gara consecutiva

Con il gol di Jude Bellingham con il quale si è chiuso il primo tempo di Borussia Dortmund-Manchester City, ritorno dei quarti di finale di Champions League, la formazione tedesca ha raggiunto un traguardo tutt’altro che trascurabile. Con la rete del giovane inglese il Dortmund è infatti riuscito ad andare a segno in 40 match consecutivi fra tutte le competizioni a cui partecipa.

⚫️🟡 Dortmund have now scored in 40 successive matches in all competitions ⚽️#UCL pic.twitter.com/7AfN7SIpcf

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021