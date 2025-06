Ufficiale Moukoko saluta il Dortmund e va al Copenaghen: "Scelta difficile. Tiferò sempre per voi"

Era stato uno dei talenti più in voga degli ultimi anni e adesso riparte dalla Danimarca. L'attaccante del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko è ufficialmente un nuovo giocatore del Copenhagen.

I due club hanno raggiunto l'accordo sulla base di circa 5 milioni di euro per il trasferimento del calciatore, che proverà a rilanciarsi dopo il fallimentare prestito al Nizza. "Due cuori battono nel mio petto in questo momento. Non è facile dire addio a un club come il BVB, perché questa società, i miei compagni di squadra, gli allenatori, i tifosi e i fantastici tifosi significheranno sempre molto per me", ha detto Youssoufa Moukoko ai canali ufficiali del club giallonero, aggiungendo: "D'altra parte, dopo un anno difficile in Francia, è tempo di ripartire a razzo in un posto nuovo con ottimismo e un'ambizione incredibile. L'FC Copenhagen mi offre ogni opportunità per farlo. Vorrei ringraziare tutta la famiglia del BVB. Sarò sempre un tifoso e spero di rivedervi in ​​UEFA Champions League".

Youssoufa è un giocatore molto speciale per noi, che ha giocato un ruolo chiave nella vittoria di titoli a livello giovanile e ha plasmato il nostro vivaio per anni con la sua professionalità, fin dalla giovane età" il commento del dirigente dei tedeschi Lars Ricken, che ha poi aggiunto: "Dopo un prestito che non gli ha portato i risultati sperati, gli auguriamo un nuovo inizio di successo a Copenaghen e un ambiente sportivo che gli permetta di realizzare appieno il suo indubbiamente grande potenziale".

A queste parole hanno fatto seguito quelle di Sebastian Kehl: "Youssoufa si era fatto strada nella nazionale maggiore grazie alle sue buone prestazioni con i professionisti del BVB. Purtroppo, il suo sviluppo si è recentemente bloccato. Tutti i soggetti coinvolti desideravano sicuramente qualcosa di diverso. Negli ultimi giorni abbiamo avuto colloqui costruttivi con l'FC Copenhagen e Youssoufa ha svolto un ruolo attivo nel garantire che questo trasferimento si concretizzasse. Speriamo che la sua carriera riprenda slancio. L'intera squadra del BVB ne sarebbe molto lieta".