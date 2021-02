Borussia Dortmund, Real Madrid in vantaggio per Sancho: pronti 85 milioni di euro

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Real Madrid sarebbe sul punto di superare il Manchester United nella corsa per arrivare a Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Il club tedesco deve cedere il proprio gioiello per far tornare i conti e nonostante i Red Devils si fossero mossi con largo anticipo, i Blancos sarebbero pronti ad avere la meglio investendo 85 milioni per l'attaccante.