Borussia Dortmund, Terzi: "City fra le migliori al mondo. Ma questo rende le cose più interessanti"

vedi letture

Il tecnico del Borussia Dortmund Edin Terzic alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City ha parlato in conferenza stampa spiegando di voler provare il colpaccio contro una delle favorite per la vittoria finale: “Siamo delusi delle ultime prestazioni in Bundesliga, le critiche sono del tutto giustificate, ma abbiamo le qualità per cambiare le cose e già da domani ci proveremo cercando di passare il turno in Champions League. Sappiamo che il City è considerata una delle squadre più forti al mondo e questo rende le cose ancora più interessanti. La squadra di Guardiola è flessibile sia nello schieramento sia nello sviluppo del gioco, pressa moltissimo e usa il possesso palla per stancare gli avversari e colpirli negli spazi. - continua Terzic – Dobbiamo essere molto attenti e svegli per non lasciargli spazi in cui attaccare e per provare a conquistare palla. Bisognerà essere efficaci e precisi negli scontri di gioco, evitare troppi dribbling e palle perse o ci puniranno”.