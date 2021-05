Botman leader difensivo del Lille a 21 anni e obiettivo dello United: "La Premier è speciale..."

"La Premier League è un campionato davvero speciale, anche se oggi sono felice al Lille". Sven Botman, giovane e talentoso centrale di difesa che in questa stagione guida dalle retrovie la rivelazione della Ligue 1, ha aperto le porte al Manchester United in un'intervista a The Athletic. I Red Devils pensano infatti proprio a lui, insieme a Cristian Romero dell'Atalanta, per sistemare il pacchetto arretrato della prossima stagione.