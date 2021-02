Braga, poker al Tondela per dimenticare la sconfitta con la Roma: doppietta per Piazon

Il Braga ritrova il sorriso dopo la sconfitta in Europa League contro la Roma: i ragazzi di Carvalhal superano agevolmente il Tondela grazie alle reti di Horta, Novais e alla doppietta di Piazon. Di Anne e Jaquité i gol della bandiera dei verdeoro, che vedono avvicinarsi in classifica il Gil Vicente. Secondo posto momentaneo per gli Arsenalistas, in attesa del risultato del Porto, impegnato domani sera contro il Maritimo.