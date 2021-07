Brasile, Casemiro: "L'Argentina non è solo Messi e Lautaro Martinez, tanti altri sono forti"

Casemiro, centrocampista del Brasile, a poco più di tre giorni dalla finale di Copa America contro l'Argentina è intervenuto in conferenza stampa: "Per fermare Messi, un calciatore eccezionale che agirà nella mia zona di campo, servirà l'aiuto di tutta la squadra. Ma l'Argentina non è soltanto Messi e Lautaro Martinez, ci sono altri calciatori di altissimo livello. Non possiamo concentrarci solo su loro due. Se sono giunti in finale è grazie al gruppo intero, noi non gli mancheremo di rispetto".