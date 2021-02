Brasile, il Sao Paulo cade col retrocesso Botafogo. Venerdì si decide tutto, il quadro completo

Successo del Botafogo già retrocesso sul Sao Paulo nella partita che ha chiuso il 37° turno del Brasileirao. Ora per Hernandes e compagni sarà decisiva la sfida contro il Flamengo al "Morumbi" per acecdere alla fase a gironi della Copa Libertadores. Il Rubro-negro dal canto suo si gioca il titolo e potrebbe non essere sufficiente un pareggio. Questo perché in caso di arrivo a pari punti con l'Internacional sarebbe il colorado a laurearsi campione del Brasile in virtù di una migliore differenza reti. Di seguito risultati, classifica e prossimo turno:

Gremio-Athletico Paranaense 1-0

Santos-Fluminense 1-1

Corinthians-Vasco 0-0

Flamengo-Internacional 2-1

Sport Recife-Atletico Mineiro 2-3

Fortaleza-Bahia 0-4

Coritiba-Ceara 0-2

Goias-Bragantino 0-0

Palmeiras-Atletico Goianiense 1-1

Botafogo-Sao Paulo 1-0

Classifica

Flamengo 71

Internacional 69

Atlético Mineiro 65

Sao Paulo 63

Fluminense 61

Gremio 59

Palmeiras 58

Santos 54

Athletico Paranaense 50

Corinthians 50

Bragantino 50

Ceara 49

Atlético Goianiense 47

Sport Recife 42

Bahia 41

Fortaleza 41

Vasco 38

Goias 37

Coritiba 31

Botafogo 27

Prossimo turno (26 febbraio)

Athletico Paranaense-Sport Recife

Atlético Goianiense-Coritiba

Atlético Mineiro-Palmeiras

Bahia-Santos

Bragantino-Gremio

Ceara-Botafogo

Fluminense-Fortaleza

Internacional-Corinthians

Sao Paulo-Flamengo

Vasco-Goias