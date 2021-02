Brenner snobba l'Italia: il talento brasiliano ha scelto la MLS come destinazione futura

Niente Italia per Brenner. Il talento brasiliano del San Paolo avrebbe scelto di proseguire la sua carriera in MLS, dove Cincinnati è pronto a ingaggiarlo per 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. L'attaccante, seguito anche da diversi club italiani, ha mandato un chiaro segnale al suo club non presentandosi all'ultimo allenamento.