Ufficiale Il Brentford annuncia la risoluzione del contratto di Henderson: firmerà col Chelsea

Si chiude dopo una sola stagione l'avventura di Jordan Henderson al Brentford. Il club inglese ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista 36enne, arrivato a parametro zero dall'Ajax nell'estate del 2025. Nel corso della stagione 2025-2026, l'ex capitano del Liverpool ha collezionato 34 presenze in tutte le competizioni, contribuendo al nono posto finale in Premier League e raggiungendo anche l'obiettivo personale di tornare stabilmente nel giro della nazionale inglese.

"Lascio il Brentford con grande gratitudine per l'opportunità che il club mi ha dato e per il sostegno riservato a me e alla mia famiglia fin dal primo giorno. Tornare in Premier League era molto importante per me e il Brentford mi ha permesso di farlo. Gliene sarò sempre grato", ha dichiarato Henderson. Il centrocampista ha poi ringraziato l'intero ambiente del club: "Spero di aver dato il mio contributo in un momento importante per la società. Abbiamo ottenuto risultati significativi e tutti possono esserne orgogliosi. Il Brentford è un club speciale, ambizioso e pieno di persone straordinarie. Un grazie particolare va ai tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno."

Adesso lo attende il Chelsea, con cui ha già raggiunto un accordo di massima per un contratto fino al 30 giugno 2027.