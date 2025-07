Ufficiale Brest, ecco il primo acquisto della sessione estiva: dal Troyes arriva Junior Diaz

Il Brest ha annunciato l’arrivo di Junior Diaz, difensore centrale di 21 anni che si trasferisce in prestito dal Troyes. Questo è il primo rinforzo della sessione estiva di calciomercato per il club francese, un acquisto importante per rinforzare la difesa.

Cresciuto nel settore giovanile del Nantes, Junior Diaz ha firmato il suo primo contratto professionistico con i Canarini nel 2023, per poi essere ceduto in prestito all'Annecy. Dopo una prima stagione promettente in Ligue 2 con il club della Savoia, il difensore centrale ha fatto il salto verso Troyes, firmando un contratto nell'agosto dello scorso anno. Nella passata stagione Diaz ha disputato 39 partite di campionato, dimostrando solidità e affidabilità in difesa.

Il difensore, alto 1,93 m, ha firmato il contratto con il Brest ieri e si è subito unito alla squadra di Éric Roy a Dinard per sottoscrivere ufficialmente l'accordo e partecipare al ritiro estivo. Indosserà la maglia con il numero 4. Con questo acquisto, il Brest rinforza la propria retroguardia con un giovane promettente, mentre il club "si augura che Junior Diaz possa portare esperienza e solidità alla difesa nella prossima stagione".