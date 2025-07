Ufficiale L'Hoffenheim blinda il suo Asllani: Fisnik firma un nuovo contratto fino al 2029

L'Hoffenheim ha esteso in anticipo il contratto di Fisnik Asllani, che sarebbe scaduto nel giugno del 2026. L'attaccante di 22 anni, capocannoniere della 2. Bundesliga nella scorsa stagione, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club di Kraichgau. Il direttore sportivo Andreas Schicker, ha commentato: "Fisnik è un attaccante di grande talento che ha dimostrato il suo potenziale durante il prestito all'Elversberg lo scorso anno. I suoi gol e assist parlano da soli. Il prestito è stato un passo importante nel suo sviluppo e ha portato benefici a tutte le parti coinvolte".

Schicker ha anche sottolineato che le ottime prestazioni di Asllani nella seconda divisione non sono passate inosservate, con molti club interessati a lui: "Siamo felici che abbia scelto di restare a Hoffenheim e siamo convinti che continuerà a crescere con noi, portando grande gioia al club". Asllani ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovo: "Sono molto felice di aver esteso il mio contratto con l'Hoffenheim. Dopo i miei prestiti negli ultimi due anni, sentivo che il mio percorso a Hoffenheim non fosse ancora finito. Sono molto motivato e voglio farmi valere in Bundesliga".

Asllani è arrivato nel 2020 e ha debuttato in Bundesliga nel novembre 2021. Nella scorsa stagione, in prestito a Elversberg, ha segnato 18 gol e fornito 9 assist, diventando il capocannoniere della 2. Bundesliga. Di nazionalità kosovara e tedesca, ha esordito con la nazionale maggiore del Kosovo nel settembre 2024. Da allora ha collezionato cinque presenze, dopo aver disputato sette partite con la nazionale Under 20 (tre gol) e due con quella Under 18 (un gol).