Ufficiale Roony Bardghji è un nuovo giocatore del Barcellona: ha firmato un contratto fino al 2029

Il Barcellona ha ufficializzato l’ingaggio di Roony Bardghji, talento svedese proveniente dal Copenhagen. L’ala destra, classe 2005, ha firmato un contratto quadriennale che lo legherà al club blaugrana fino al 30 giugno 2029.

Nato in Kuwait il 15 novembre 2005 ma cresciuto calcisticamente in Svezia, Bardghji arriva in Catalogna come una delle promesse più interessanti del panorama europeo. Il suo profilo ha attirato l’attenzione del Barça grazie alla sua rapidità, al dribbling secco e a una naturale predisposizione per il gol. Cresciuto nelle giovanili del Malmö, Bardghji è approdato al Copenhagen nel 2020, debuttando in prima squadra a soli 16 anni. In due stagioni ha collezionato 84 presenze, 15 reti e un assist, contribuendo alla conquista di tre titoli di campione di Danimarca e due Coppe nazionali.

Nonostante una grave infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno, Bardghji è tornato in forma, confermandosi un giocatore capace di spaccare le partite grazie alla sua efficacia nell’uno contro uno e alla concretezza sotto porta. Il Barça punta su di lui per aggiungere imprevedibilità e velocità al reparto offensivo, in particolare sulla fascia destra. Il giovane svedese, già nei radar di molti top club europei, si unirà inizialmente alla squadra B, ma sarà valutato anche da Hansi Flick per un possibile inserimento nella prima squadra già nella stagione 2025-26