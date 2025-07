Ufficiale Ritorno gradito in casa dello Young Boys: Edimilson Fernandes lascia Magonza

Colpo di mercato per lo Young Boys: Edimilson Fernandes, centrocampista della Nazionale svizzera con 34 presenze all’attivo, torna a Berna e firma un contratto quadriennale, valido fino all’estate del 2029. Il 29enne arriva dal Magonza, club della Bundesliga, e vanta un curriculum di assoluto rispetto con esperienze in quattro dei cinque principali campionati europei.

"Ci fa molto piacere che Edimilson abbia scelto di tornare", ha dichiarato Christoph Spycher, responsabile sportivo del club. "È un giocatore duttile, con grande esperienza, e avrà un ruolo di leadership nel nostro centrocampo. Rafforzerà il gruppo dei senatori con le sue qualità". Non è la prima volta che Fernandes veste la maglia giallonera: aveva già militato nel club bernese nella seconda metà della stagione 2021/22, in prestito. Il suo palmarès conta 98 presenze in Bundesliga, 62 in Super League svizzera, 42 in Premier League, 29 in Serie A (con la maglia della Fiorentina) e 19 in Ligue 1. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Brest, partecipando a tutte e 10 le partite di Champions League del club francese.

"Edimilson darà forza e stabilità alla squadra", ha affermato il direttore tecnico Mathieu Beda. "Ha lasciato il segno ovunque sia andato ed è nel pieno della maturità calcistica." Fernandes si è detto entusiasta della nuova avventura: "Conosco bene l’ambiente e diversi giocatori della rosa. YB è un club ambizioso e voglio dare il massimo per contribuire ai suoi successi futuri".