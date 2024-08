Ufficiale Brighton, mossa "alla Carboni": Buonanotte in prestito, ma firma anche il rinnovo

Facundo Buonanotte è stato ufficializzato ieri come nuovo arrivo in casa del Leicester: lasciando il Brighton, si è unito al suo nuovo club in prestito per una stagione, fino al 30 giugno 2025. Come spiega il Brighton in un comunicato però, per lui è stato finalizzato anche un accordo per il rinnovo di contratto: "Il nuovo contratto del nazionale argentino scade nel giugno 2028" - scrive il club fino all'anno scorso allenato da Roberto De Zerbi.

Una mossa già vista di recente in Italia, con l'Inter che ha mandato Valentin Carboni in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto al Marsiglia, ma solamente dopo avergli prolungato l'accordo in nerazzurro. Una sorta di atto di fiducia, per non rischiare di perdere il controllo sul giocatore. Il nazionale argentino ha collezionato 27 presenze in Premier League la scorsa stagione, segnando tre gol.

Il direttore tecnico David Weir ha affermato: "Facundo ha avuto un anno di grande successo la scorsa stagione e ora ha un'eccellente opportunità di giocare regolarmente in Premier League. Questo nuovo contratto è un riflesso della stagione che ha avuto Facundo e del fatto che vediamo il suo futuro a lungo termine qui. Il responsabile dello sviluppo del Pathway Gordon Greer e il suo team monitoreranno attentamente Facundo e gli auguriamo la migliore fortuna per la stagione. Il diciannovenne si è unito a noi dal Rosario Central nel gennaio 2023 e da allora ha collezionato 50 presenze in tutte le competizioni.

La sua crescita con l'Albion è stata riconosciuta dalla nazionale argentina nel giugno 2023, quando ha fatto il suo debutto internazionale nella vittoria per 2-0 contro l'Indonesia".