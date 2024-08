Ufficiale Leicester, rinforzo 'albiceleste': annunciato Buonanotte, preso in prestito dal Brighton

Colpo del Leicester, che annuncia con un comunicato sui canali ufficiali l'ingaggio di Facundo Buonanotte in prestito dal Brighton: "Il Leicester City può confermare l'acquisto in prestito di Facundo Buonanotte dal Brighton & Hove Albion, previa approvazione della Premier League. Il centrocampista offensivo diciannovenne, nazionale argentino, ha collezionato due presenze con la nazionale maggiore e giocherà al King Power Stadium per tutta la stagione di Premier League 2024/25.

La scorsa stagione ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni per i Seagulls, segnando in quattro occasioni, e ora si aggiunge alle opzioni offensive di Steve Cooper in vista della prima partita della stagione, in programma più avanti in questo mese.

Nato a Santa Fe, Buonanotte è un prodotto del sistema giovanile del Rosario Central e ha fatto il suo debutto professionistico per il club nel febbraio 2022. Il giovane ha continuato a rappresentare la squadra altre 33 volte prima di completare un trasferimento all'AMEX Stadium nel gennaio 2023.

Un mese dopo, Facundo avrebbe esordito in Premier League contro il Bournemouth, prima di segnare il suo primo gol per il club al Nottingham Forest nell'aprile 2023. La scorsa stagione ha collezionato 27 presenze nella massima serie e ha giocato con la squadra del Sussex anche nella UEFA Europa League.

A livello internazionale, Buonanotte ha esordito con la nazionale maggiore dell'Argentina contro l'Indonesia nel giugno 2023 e ha collezionato la sua seconda presenza in una vittoria contro El Salvador nel marzo 2024. Il nuovo acquisto del City incontrerà ora i suoi compagni di squadra dei Foxes in vista della partita inaugurale della Premier League contro il Tottenham Hotspur al King Power Stadium, lunedì 19 agosto".