Ufficiale Brignoli all'AEK Atene, l'ex Benevento firma un triennale: "Sicuro che avremo successo"

Ricordate Alberto Brignoli, portiere-eroe del Benevento, che riuscì a pareggiare 2-2 contro il Milan a tempo scaduto con un colpo di testa da bomber assoluto? Ecco, l'estremo difensore classe '91 che nel 2021 lasciò l'Empoli per sbarcare al Panathinaikos, dopo tre anni ha deciso di cambiare squadra.

Il 32enne originario di Trescore Balneario ha firmato un contratto triennale con l'AEK Atene da free agent fino a giugno 2027. Dopo aver collezionato 21 presenze fra tutte le competizioni con il Panathinaikos, dunque, l'ex Benevento e Palermo - tra le tante - dà il via ad una nuova avventura con il club della capitale greca. Un contratto di tre anni con una squadra storica come quella giallonera.

Il portiere italiano ha parlato con i microfoni ufficiali del club, per la prima volta da nuovo giocatore dell'AEK: "Sono molto felice per il completamento dell'accordo con l'AEK. Si apre un nuovo grande capitolo per la mia carriera. Ringrazio il mio nuovo allenatore e i dirigenti del club per la loro fiducia e non vedo l'ora di iniziare a lavorare per la nuova stagione. Condivido con il club le stesse forti ambizioni e gli stessi obiettivi e sono sicuro che tutti insieme avremo successo", la chiosa.