Bruno Fernandes corregge il giornalista: "Non si dice Sporting Lisbona, ma Sporting CP"

Curioso episodio che ha riguardato Bruno Fernandes. Il trequartista del Manchester United ha corretto in conferenza stampa un giornalista che gli ha posto una domanda citando la sua ex squadra e chiamandola nel nome più comune usato dai non portoghesi: Sporting Lisbona. Una denominazione che in terra lusitana, in particolar modo, i tifosi dei Leões non gradiscono, per usare un eufemismo. Questo perché troppo simile al nome del più acerrimo nemico dei biancoverdi, il Benfica, il cui nome per esteso è "Sport Lisboa e Benfica". Per questa ragione l'asso dei Red Devils ha voluto specificare la corretta dicitura: "Sporting Clube de Portugal, non Sporting Lisbona per piacere...". 26 anni, Bruno Fernandes ha giocato per due anni e mezzo proprio con lo Sporting CP dove ha segnato 63 reti in 137 partite.