Bruno Fernandes show in Premier, Solkjaer: "Non mi dirà mai di essere stanco"

Alla vigilia del match contro il Fulham, il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa: "Penso che abbiano avuto una buona inversione di tendenza dopo un inizio non positivo. Scott e la squadra hanno fiducia nella loro organizzazione e sono una squadra difficile da affrontare. Hanno poi giocatori che possono fare la differenza. Bruno Fernandes? E' in un buon stato di forma, è stato appena votato il miglior giocatore del mese. Copre il terreno in ogni singola partita ma è molto bravo a recuperare le energie. Se glielo chiedo, non c'è assolutamente alcuna possibilità che mi dirà che è stanco".