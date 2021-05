Bruno Guimaraes guida il Lione al terzo posto: "Messa pressione al Monaco"

Protagonista assoluto della vittoria del Lione contro il Lorient con una doppietta, Bruno Guimaraes ha parlato degli obiettivi del finale di stagione della squadra di Rudi Garcia: "Quella di oggi è la mia prima doppietta con il Lione, sono contento. Abbiamo fatto il nostro dovere per mettere pressione al Monaco e agli altri. Il nostro obiettivo resta quello di andare in Champions e attualmente siamo terzi in classifica. Non guarderò la partita del Monaco di domani (in campo contro il Reims, ndr)".