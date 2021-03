Bulgaria, il ct Petrov: "Le prossime 5 gare non saranno amichevoli. Può succedere di tutto"

Il ct della Bulgaria Yasen Petrov ha parlato dopo il pareggio senza reti contro l’Irlanda del Nord nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022 (entrambe le squadre sono nel girone dell’Italia) elogiando i suoi ragazzi: “Sono rimaste altre cinque gare e non credo che debbano essere considerate amichevoli, può ancora succedere di tutto e noi dobbiamo giocarle al meglio. Sia noi sia l’Irlanda del Nord abbiamo giocato per vincere e anche se loro erano più riposati di noi mentre noi abbiamo fatto un po' di turn over facendo giocare quattro debuttanti e schierando una difesa a tre che ha fatto molto bene. - continua Petrov – Non era un rischio scommettere su questi giocatori, solo che non volevo metterli in difficoltà nelle sfide contro Italia e Svizzera, mentre abbiamo pensato che questa gara fosse quella giusta per il loro esordio”.