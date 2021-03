Bulgaria, Petrov: "Commessi errori infantili. Contro l'Italia servirà maggiore concentrazione"

Dopo la pesante sconfitta interna contro la Svizzera (1-3) nelle qualificazioni per Qatar 2022 il ct della Bulgaria Yasen Petrov ha strigliato la sua squadra soprattutto per un primo tempo giocato sottotono e con un atteggiamento sbagliato: “Abbiamo commesso degli errori infantili e una buona squadra come la Svizzera, che ci è superiore, ti punisce quando li compi, non riesco a spiegarmi questo comportamento nel primo tempo perché durante la settimana i ragazzi mi avevano mostrato di esserci. Nella ripresa le cose sono andare meglio, ma era difficilissimo recuperare il 3-0. - continua Petrov guardando all’Italia prossima avversaria nelle qualificazioni – Tutti i giocatori che sono subentrati si sono comportati bene, ma contro l’Italia dovremo essere molto concentrati fin dal primo minuto perché le gare durano 90 minuti e non solo 45”.