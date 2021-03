Bulgaria-Svizzera, formazioni ufficiali: elvetici con Ricardo Rodriguez e Freuler dal 1'

Di seguito le formazioni ufficiali di Bulgaria-Svizzera, valida per il Gruppo C di qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022:

BULGARIA (3-4-2-1): P. Iliev; D. Dimov, Bozhukov, Zanev; S. Popov, Malinov, Kostadinov, Cicinho; Yomov, Despodov; D. Iliev. All. Petrov.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zhaka, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. All. Petkovic.

ARBITRO: Dabanovic (Montenegro)