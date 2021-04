Bundesliga, Gladbach e Friburgo a valanga. Il Bayern vince in casa del Wolfsburg

Si sono da poco concluse le gare di Bundesliga valide per il 29 turno. Poker del Friburgo contro lo Schalke 04, sempre più ultimo in classifica. Stesso risultato per il Gladbach contro l'Eintracht Francoforte, mentre il Bayern Monaco si è aggiudicato il big match di giornata vincendo 3-2 sul campo del Wolfsburg. 2-1 per l'Union Berlino contro lo Stoccarda, mentre Augusta- Arminia Bielefeld è terminata a reti bianche.

Augusta-Arminia Bielefeld 0-0

Friburgo-Shalke 4-0

Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte 4-0

Union Berlino-Stoccarda 2-1

Wolfsburg-Bayern Monaco 2-3

Classifica aggiornata

Bayern Monaco 68

Lipsia 61

Wolbsburg 54

Eintracht 53

Borussia Dortmund 46*

Bayer Leverkusen 44*

Borussia Monchengladbach 43

Union Berlino 43

Friburgo 40

Stoccarda 39

Augusta 33

Hoffenheim 32

Werder Brema 30*

Magonza 28*

Arminia Bielefeld 27

Hertha Berlino 26*

Colonia 23*

Schalke 04 13

* una partita in meno