Bundesliga, il Bayer batte 2-1 il Bor. Dortmund. Piatek sbaglia un rigore, l'Hertha cade in casa

vedi letture

Dopo la vittoria del Borussia Mönchengladbach sul Werder Brema, si sono disputate altre tre sfide valide per il diciassettesimo turno di Bundesliga. Nel big-match di Leverkusen, successo per 2-1 del Bayer sul Borussia Dortmund: il talento Wirtz fa volare le Aspirine in seconda posizione, mentre i gialloneri restano quarti e vengono agganciati dal Wolfsburg, che espugna il campo del Mainz (penultimo) con un secco 2-0. Tre punti in trasferta anche per l'Hoffenheim, che batte 3-0 l'Hertha e lo sorpassa in classifica: Piatek sbaglia un rigore in apertura, poi si scatena Kramaric, autore di una doppietta.

Il programma completo della diciassettesima giornata

Borussia Mönchengladbach-Werder Brema 1-0: 66' Elvedi

Hertha-Hoffenheim 0-3: 33' Rudy, 68' e 88' Kramaric

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 2-1: 14' Diaby, 67' Brandt (BD), 80' Wirtz

Mainz-Wolfsburg 0-2: 65' Bialek, 79' Weghorst

Domani

Schalke-Colonia

Augsburg-Bayern Monaco

Bielefeld-Stoccarda

Friburgo-Eintracht

Lipsia-Union