Bundesliga, il Bor. Dortmund batte il Lipsia ed è 4°. Werder Brema a rischio, ok il Wolfsburg

vedi letture

Tanti gol nelle quattro partite del 32° turno disputate nel pomeriggio. Con la sconfitta sul campo del Borussia Dortmund, il Lipsia regala al Bayern Monaco il titolo di campione di Germania per il nono anno consecutivo: la squadra di Nagelsmann ora vede avvicinarsi il Wolfsburg, terzo a -4 grazie al successo contro l'Union Berlino, mentre i gialloneri salgono in quarta posizione, superando momentaneamente l'Eintracht, che giocherà domani contro il Mainz. Zero a zero tra un Werder sempre più pericolante e il Bayer Leverkusen, mentre l'Hoffenheim rifila un poker allo Schalke e può praticamente festeggiare la salvezza.

I risultati:

Borussia Dortmund-Lipsia 4-2

Wolfsburg-Union Berlino 3-0

Werder Brema-Bayer Leverkusen 0-0

Hoffenheim-Schalke 04 4-2