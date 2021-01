Bundesliga, seconda sconfitta consecutiva per il Dortmund. Al 'Gladbach il derby dei Borussia

Seconda sconfitta consecutiva per il Borussia Dortmund in Bundesliga. La formazione giallonera questa sera ha dovuto cedere il passo al Borussia Moenchengadlbach. Risultato finale 4-2 per gli uomini di Marco Rose con le reti di Elvedi all’11’ e al 32’, di Bensabaini al 49 e di Thuram al 78’. Per il Dortmund invece doppietta del solito Erling Haaland.

Con i tre punti il Gladbach sale a quota 31’ punti superando lo stesso Dortmund al quarto posto in classifica.