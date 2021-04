Buone notizie per Zidane: Varane è guarito dal coronavirus. E anche Hazard è a disposizione

vedi letture

Buone notizie per il Real Madrid e Zinedine Zidane. Raphael Varane si è allenato a Valdebebas e quindi è guarito dal COVID-19, dopo essere risultato negativo nelle scorse ore. Il difensore francese era risultato positivo lo scorso 6 aprile e ha saltato le importantissime sfide contro Liverpool e Barça, così come la partita col Getafe. Probabilmente non sarà disponibile per la partita di mercoledì contro il Cadice, così come Hazard, che si è quasi ristabilito e si è allenato col gruppo.