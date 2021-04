Cadice-Real Madrid 0-3, le pagelle: Benzema show, Carcelén sbaglia tutto

CADICE-REAL MADRID 0-3

Marcatori: 30' rig./40' Benzema (R), 33' Odriozola (R)

CADICE

Ledesma 5,5 - Può fare ben poco per evitare un passivo così pesante. Intuisce la direzione del calcio di rigore battuto da Benzema, ma non ci arriva per questione di pochi centimetri.

Carcelén 4 - Protagonista di dieci minuti di pura follia nel primo tempo: prima causa il penalty affossando Vinicius, poi perde un brutto pallone favorendo il cross di Benzema per Odriozola, infine si perde completamente il francese in occasione del definitivo 0-3 (Dal 46' Akapo 6 - Fa vedere qualcosa di buono, ma non viene aiutato dallo score già nettamente a favore degli ospiti)

Jiménez 5,5 - Non ha colpe sui tre gol segnati dal Real Madrid, ma avrebbe potuto fare certamente qualcosa in più nella sua zona di competenza per contenere le incursioni avversarie.

Lopez 5,5 - Si ritrova spesso a duellare con uno scatenato Odriozola lasciandogli, spesso e volentieri, troppa strada libera per affondare il colpo: poco consistente al centro della difesa.

Espino 5 - Non spinge mai sulla corsia mancina, pagando al pari di Lopez il netto divario fisico e tecnico con Odriozola. E' proprio al numero 19 che, sbagliando la marcatura, regala la rete del raddoppio (Dal 66' Alejo 6 - Non ha alcuna occasione per mettersi in evidenza)

Jonsson 6 - E' uno dei più continui e tra i pochi a credere alla rimonta anche dopo lo 0-3 pesante maturato prima dell'intervallo. Tutt'altro che impeccabile all'inizio dell'azione del bis madrileno, dà una buona mano ai difensori riuscendo in qualche circostanza a trovare anche i compagni in profondità.

José Mari 5 - Decisamente sottotono, la sua presenza in mezzo al campo quasi non si nota: in totale difficoltà per tutto il primo tempo (Dal 46' Juan Cala 5,5 - Eredita la prestazione del compagno che ha sostituito. Parte bene, ma si spegne dopo pochi istanti)

Izquierdo 5,5 - Rischia di causare un rigore al 25' trattenendo per la maglia uno scatenato Rodrygo: è proprio con il 25 del Real Madrid che si ritrova a lottare per novanta minuti, andando più volte in confusione.

Salvi 5,5 - Spende un fallo tattico dopo appena otto minuti, il cartellino giallo pesa come un macigno sulla sua prestazione visto che non può mai affondare nei contrasti: non riesce a produrre nulla di importante (Dal 46' Lozano 6 - Cerca di non sfigurare nel tempo che gli viene concesso, ma è poco aiutato dal resto della squadra e riceve pochissimi palloni)

Negredo 5 - La tenuta fisica non è più quella di un tempo e si vede fin dall'inizio: non riesce mai a smarcarsi per attaccare la profondità, conclude la serata con zero conclusioni verso lo specchio della porta (Dal 46' Saponjic 6 - Ingresso arrembante per il serbo di proprietà dell'Atletico Madrid, che prova ad accendersi sentendo odore di derby ma non riesce nell'intenzione)

Sobrino 5 - Prova molto simile a quella di Negredo: lasciato troppo solo in avanti, fa poco o nulla per andare a prendersi palloni buoni nelle retrovie. Si sacrifica per la squadra ma non è stata una partita memorabile.

REAL MADRID

Courtois 6 - Mantiene nuovamente la porta inviolata, ma a differenza di domenica questa volta non si sono rese necessarie parate di grande spessore.

Nacho 6 - Controlla agevolmente la difesa e non soffre in alcun modo le giocate sterili del Cadice.

Varane 6 - Rientro senza la minima fatica per il centrale francese (Dal 60' Carvajal 6 - Partita ideale per ritrovare le sensazioni del campo dopo due mesi di assenza. La condizione sembra essere buona ma il test, va detto, non era particolarmente probante)

Eder Militao 6 - Vedi i giudizi di Nacho e Varane: anche per lui novanta minuti di totale tranquillità, con l'unico compito di manovrare il pallone per far scorrere il cronometro.

Odriozola 7 - Impeccabile nell'anticipare Espino e battere Ledesma da distanza ravvicinata: sfrutta al meglio il cross di Benzema, realizzando il gol che stende mentalmente il Cadice (Dal 60' Isco 6 - C'è spazio anche per un po' di "scuola calcio" nei trenta minuti che gli concede Zidane: tutto facile)

Blanco 7 - Domenica 25' contro il Getafe all'esordio assoluto tra i grandi, oggi 90' con partenza da titolare: questo ragazzo fa passi da gigante, Zidane è consapevole delle sue doti e stasera gli ha offerto una grandissima chance. Impeccabile a centrocampo, chiude la sfida con una marea di palloni recuperati.

Casemiro 7 - Il solito giocatore straordinario, si intende molto bene con Blanco formando una coppia insuperabile in mezzo al campo. Sforna un bellissimo assist per il tris di Benzema pochi secondi dopo essersi divorato una ghiotta occasione per andare a segno.

Marcelo 6,5 - Quando spinge sulla sinistra non ce n'è per nessuno: sembra aver ritrovato un buono stato di forma, ottime notizie per Zidane anche in vista della Champions League (Dal 74' Miguel Gutiérrez 6 - Fa il suo esordio assoluto in prima squadra mostrando di avere gran grinta ed un carattere molto forte)

Rodrygo 6,5 - Gioca una buonissima partita nel tridente offensivo, creando più di un guaio alla difesa del Cadice: gli manca solo il gol, ma la sensazione è che arriverà molto presto.

Benzema 7,5 - Due gol e un assist formidabile per Odriozola: il francese si conferma come il giocatore più importante di questo Real Madrid. Altra giornata da protagonista assoluto, chi lo ferma più? (Dal 74' Mariano Diaz 6 - Non riesce a mettersi in mostra)

Vinicius 6,5 - Ha il merito di procurarsi il calcio di rigore che apre i dieci minuti di fuoco per il "suo" Real: comincia col piede sull'acceleratore, poi abbassa i ritmi affidandosi al risultato favorevole (Dal 60' Asensio 6 - Entrato a partita ormai chiusa dal punto di vista del punteggio, non incide)