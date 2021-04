Cala-Diakhaby, caso archiviato. Il Valencia: "Non significa che i fatti non siano avvenuti"

Comunicato ufficiale del Valencia in reazione a quanto stabilito da LaLiga, che ha deciso di archiviare il caso Capa-Diakhaby non riscontrando alcun atteggiamento razzista da parte del giocatore del Cadice nei confronti del difensore valenciano:

"Secondo i video e le prove sonore disponibili, le indagini non possono confermare “TUTTE” le parole che Diakhaby ha sentito al 28 ° minuto della partita Cadice-Valencia, giocata domenica scorsa. Il fatto che non siano state trovate prove non significa che ciò non si sia verificato.

Il Valencia CF vuole sottolineare che LaLiga ha svolto le proprie indagini, ma in nessun caso il Club cambia opinione su quanto accaduto durante la partita e mantiene il suo pieno sostegno a Diakhaby. Il nostro obiettivo è vedere il cambiamento, vedere una risposta adeguata a questo incidente molto grave, vedere il movimento per cambiare le normative e gli atteggiamenti nell'affrontare questo tipo di problemi ogni volta che si presentano.

Nonostante non sia stato possibile confermare appieno i fatti oggetto dell'indagine perché non è stata registrata una registrazione completa dell'incidente, ci teniamo a precisare che LaLiga ha cercato di chiarire quanto accaduto a Cadice.

Il Valencia CF, allo stesso modo, considera positivo il fatto che siano iniziati i colloqui per stabilire nuovi protocolli necessari per contrastare il razzismo nel calcio. Siamo molto orgogliosi di Diakhaby, i capitani, i giocatori, l'allenatore e il suo staff tecnico per la loro reazione durante la partita contro il Cadice.

È stato un episodio senza precedenti nel calcio, ma siamo convinti che servirà a promuovere un vero e proprio cambio di regolamento. A questo punto, è necessario continuare a lavorare con LaLiga, le istituzioni e il resto dei club per garantire che questi tipi di incidenti razzisti non si ripetano mai".