Carragher dopo le parole di Klopp ed Henderson: "La proprietà del Liverpool ha finito"

Dopo la presa di posizione di Jurgen Klopp e quella della squadra, per voce di Jordan Henderson, l'ex capitano del Liverpool Jamie Carragher dice la sua sul futuro della proprietà dei reds: "Non vedo come i proprietari possano continuare. Non vedo un futuro per la loro proprietà e penso che stiano peggiorando le cose più a lungo resistono".