Carragher su Mbappè: "Prima o poi giocherà al Real. Ma Liverpool è il prossimo step ideale"

vedi letture

Jamie Carragher si augura che Kylian Mbappé possa proseguire la carriera nel 'suo' Liverpool. L'ex capitano dei reds ai microfoni di 'CBS Sports' s'è così espresso sul futuro dell'attaccante francese legato al PSG da un contratto in scadenza a giugno 2022: "Io credo che a un certo punto della sua carriera giocherà nel Real Madrid, ma ho ancora la sensazione che per un giocatore come lui il passo successivo ideale possa essere il Liverpool. Se viene in Premier, o viene al Liverpool o va al Manchester City, queste secondo me possono essere le uniche due destinazioni per lui".