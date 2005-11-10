Ufficiale Casa Pia, Larrazabal saluta e passa al Bolton: "Felice di giocare nel club di Okocha"

Contratto biennale col Bolton per il terzino spagnolo Gaizka Larrazabal, che saluta il club portoghese dopo una stagione da protagonista.

Il Bolton ingaggia Gaizka Larrazabal: contratto biennale per il terzino spagnolo proveniente dal Casa Pia, club di massima divisione portoghese. Di seguito l'annuncio ufficiale dei Trotters.

Il comunicato ufficiale del Bolto

Il Bolton Wanderers ha ufficializzato l'ingaggio del difensore spagnolo Gaizka Larrazabal. Il 28enne arriva a parametro zero e ha firmato un contratto di due anni con il club inglese, subordinato all'ottenimento del transfer internazionale.

Terzino destro, Larrazabal ha scelto il Bolton nonostante la concorrenza di altri club e diventa il sesto acquisto estivo del tecnico Steven Schumacher dopo David Watson, Ben Davies, Akin Famewo, Luca Stephenson e Kyliane Dong.

Nato a Bilbao, è cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell'Athletic Club, il Lezama, arrivando anche a esordire con la prima squadra. Successivamente ha vestito le maglie del Real Saragozza e, dal 2023, del Casa Pia, formazione della massima serie portoghese. Nell'ultima stagione è stato sempre presente in campionato con il club lusitano.

"È una squadra con una storia incredibile, in cui hanno giocato grandi campioni come Fernando Hierro, Nicolas Anelka e Jay-Jay Okocha. È un club importante e la decisione di venire qui è stata piuttosto semplice", ha dichiarato Larrazabal ai canali ufficiali del Bolton.

Il difensore ha poi descritto le proprie caratteristiche: "Sono un giocatore veloce, forte fisicamente e con un buon cross. Mi piace percorrere tutta la fascia, avanti e indietro, con tanta energia e intensità".

Parlando del suo adattamento al calcio inglese, Larrazabal ha aggiunto: «Il calcio spagnolo è forse più tattico, mentre quello portoghese è molto fisico. Credo di saper leggere bene le diverse situazioni di gioco e, grazie alla mia velocità e alla mia forza, penso di potermi inserire bene nel calcio inglese».

Infine, un messaggio ai tifosi: "Darò tutto per questa maglia e per voi. Sono davvero entusiasta e lo vedrete in campo".