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Real Sociedad, Jon Martin rinnova fino al 2032: il gioiello basco respinge le sirene

Real Sociedad, Jon Martin rinnova fino al 2032: il gioiello basco respinge le sirene TUTTOmercatoWEB
© foto di Alterphotos/Image Sport
Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 18:12Calcio estero
Real Madrid e Barcellona hanno provato a soffiare alla Real Sociedad il giovane talento basco, ma lui ha scelto di restare e prolungare il contratto.

La Real Sociedad blinda uno dei suoi talenti più preziosi. Il club basco ha annunciato il rinnovo di Jon Martín fino al 2032, prolungando di un anno il precedente accordo con il difensore classe 2005. La firma è arrivata negli uffici dell'Anoeta e rappresenta un segnale chiaro della volontà della società di costruire il futuro attorno al centrale, ormai considerato il punto di riferimento della retroguardia txuri-urdin. A soli 20 anni, Martín si è già imposto come titolare fisso e uno dei prospetti difensivi più interessanti del calcio spagnolo, tanto da attirare negli ultimi mesi l'attenzione di club del calibro di Real Madrid e Barcellona.

La gioia di Jon Martín

Il difensore, cresciuto nel settore giovanile della Real Sociedad fin dall'età di 12 anni, non ha mai nascosto la volontà di proseguire la propria crescita nel club che lo ha formato. "Sono molto felice di poter continuare qui, a casa. La Real è il club che mi ha dato tutto", ha dichiarato ai canali ufficiali della società. Martín ha poi sottolineato quanto sia importante poter condividere lo spogliatoio con giocatori esperti come Mikel Oyarzabal, Igor Zubeldia e Ander Barrenetxea, considerati modelli da seguire per il suo percorso di crescita.

Ci aveva provato il Barcellona

La clausola rescissoria da 60 milioni di euro e il grande potenziale del centrale avevano acceso l'interesse di diverse big europee. Nei mesi scorsi si era parlato anche di un incontro tra il direttore sportivo del Barcellona, Deco, e l'entourage del giocatore, ma Martín ha scelto di legarsi ancora alla Real Sociedad. Il prossimo passo potrebbe essere anche simbolico: raccogliere l'eredità di Aritz Elustondo indossando la storica maglia numero 6.

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