Ufficiale Damar dice addio all'Hoffenheim e scende in Zweite: a titolo definitivo al Wolfsburg

Nuova avventura per il centrocampista 22enne Muhammed Damar, che passa al club di Zweite Liga per circa 5 milioni di euro.

Muhammed Damar scende di categoria e si trasferisce al Wolfsburg. Ad annunciarlo è l'Hoffenheim, che sul proprio sito ufficiale svela i dettagli sull'addio a titolo definitivo del centrocampista turco-tedesco. Di seguito il comunicato.

Il comunicato ufficiale dell'Hoffenheim

La TSG Hoffenheim e il VfL Wolfsburg hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Muhammed Damar. Il centrocampista 22enne, sotto contratto con la TSG dal 2022, si trasferisce così al Wolfsburg in vista della nuova stagione di 2. Bundesliga.

"Per Mo l'ultima stagione è stata impegnativa dal punto di vista personale. Nonostante questo, si è sempre messo al servizio della squadra, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi", ha dichiarato Andreas Schicker, direttore sportivo della TSG Hoffenheim. "Tutte le parti erano d'accordo sul fatto che un cambiamento di ambiente fosse la soluzione migliore. L'offerta del Wolfsburg era ideale sotto molti aspetti. Gli auguriamo di poter dimostrare lì tutto il suo indiscusso talento e di proseguire il suo percorso di crescita, sia come calciatore sia come persona".

Il centrocampista ha commentato così il trasferimento: "La mia priorità assoluta era avere continuità di impiego. Per questo motivo il passaggio a un club di 2. Bundesliga molto ambizioso come il VfL Wolfsburg è stato una scelta naturale", ha dichiarato Damar. "Ringrazio la TSG per aver reso possibile questo trasferimento. Porto con me tanti bei ricordi del Kraichgau e auguro al club tutto il meglio per il futuro".

Muhammed Damar era arrivato all'Hoffenheim nel luglio 2022 dall'Eintracht Francoforte. Dopo la prima stagione con la maglia della TSG, ha giocato in prestito con l'Hannover 96 nella stagione 2023/24 (quattro presenze) e successivamente con l'SV Elversberg nel 2024/25, disputando complessivamente 34 partite ufficiali e realizzando nove gol. Con il club della Saar, insieme al compagno Fisnik Asllani, è arrivato a un passo dalla promozione in Bundesliga, sfumata soltanto nello spareggio contro l'Heidenheim. La sua esperienza all'Hoffenheim si chiude con 21 presenze in Bundesliga e una in Coppa di Germania.

Nato a Berlino, Damar ha inoltre fatto parte di tutte le selezioni giovanili della Germania a partire dall'Under 18. Nel 2025 ha collezionato sei presenze con la nazionale Under 21, segnando tre reti.