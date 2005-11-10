Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Damar dice addio all'Hoffenheim e scende in Zweite: a titolo definitivo al Wolfsburg

Damar dice addio all'Hoffenheim e scende in Zweite: a titolo definitivo al Wolfsburg TUTTOmercatoWEB
© foto di Community - Strategic Communications Adv
Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 17:12Calcio estero
Nuova avventura per il centrocampista 22enne Muhammed Damar, che passa al club di Zweite Liga per circa 5 milioni di euro.

Muhammed Damar scende di categoria e si trasferisce al Wolfsburg. Ad annunciarlo è l'Hoffenheim, che sul proprio sito ufficiale svela i dettagli sull'addio a titolo definitivo del centrocampista turco-tedesco. Di seguito il comunicato.

Il comunicato ufficiale dell'Hoffenheim

La TSG Hoffenheim e il VfL Wolfsburg hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Muhammed Damar. Il centrocampista 22enne, sotto contratto con la TSG dal 2022, si trasferisce così al Wolfsburg in vista della nuova stagione di 2. Bundesliga.

"Per Mo l'ultima stagione è stata impegnativa dal punto di vista personale. Nonostante questo, si è sempre messo al servizio della squadra, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi", ha dichiarato Andreas Schicker, direttore sportivo della TSG Hoffenheim. "Tutte le parti erano d'accordo sul fatto che un cambiamento di ambiente fosse la soluzione migliore. L'offerta del Wolfsburg era ideale sotto molti aspetti. Gli auguriamo di poter dimostrare lì tutto il suo indiscusso talento e di proseguire il suo percorso di crescita, sia come calciatore sia come persona".

Il centrocampista ha commentato così il trasferimento: "La mia priorità assoluta era avere continuità di impiego. Per questo motivo il passaggio a un club di 2. Bundesliga molto ambizioso come il VfL Wolfsburg è stato una scelta naturale", ha dichiarato Damar. "Ringrazio la TSG per aver reso possibile questo trasferimento. Porto con me tanti bei ricordi del Kraichgau e auguro al club tutto il meglio per il futuro".

Muhammed Damar era arrivato all'Hoffenheim nel luglio 2022 dall'Eintracht Francoforte. Dopo la prima stagione con la maglia della TSG, ha giocato in prestito con l'Hannover 96 nella stagione 2023/24 (quattro presenze) e successivamente con l'SV Elversberg nel 2024/25, disputando complessivamente 34 partite ufficiali e realizzando nove gol. Con il club della Saar, insieme al compagno Fisnik Asllani, è arrivato a un passo dalla promozione in Bundesliga, sfumata soltanto nello spareggio contro l'Heidenheim. La sua esperienza all'Hoffenheim si chiude con 21 presenze in Bundesliga e una in Coppa di Germania.

Nato a Berlino, Damar ha inoltre fatto parte di tutte le selezioni giovanili della Germania a partire dall'Under 18. Nel 2025 ha collezionato sei presenze con la nazionale Under 21, segnando tre reti.

Solo con TIMVISION hai DAZN e Prime in promo a soli 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva ora online!
Articoli correlati
Damar rinnova con l'Hoffenheim: firmato un accordo a lungo termine Damar rinnova con l'Hoffenheim: firmato un accordo a lungo termine
Due cessioni per l'Hoffenheim: Damar in prestito all'Elversberg, Justvan al Norimberga... Due cessioni per l'Hoffenheim: Damar in prestito all'Elversberg, Justvan al Norimberga
UFFICIALE: Hoffenheim, il centrocampista Muhammed Damar saluta e va in prestito all'Hannover... UFFICIALE: Hoffenheim, il centrocampista Muhammed Damar saluta e va in prestito all'Hannover 96
Altre notizie Calcio estero
Da sconosciuto a fenomeno: il valore di Vozinha è schizzato del 900% dopo il Mondiale... TMWDa sconosciuto a fenomeno: il valore di Vozinha è schizzato del 900% dopo il Mondiale
Real Madrid sul campione del mondo Rodri, Salgado approva: "Il miglior acquisto possibile"... Real Madrid sul campione del mondo Rodri, Salgado approva: "Il miglior acquisto possibile"
Real Sociedad, Jon Martin rinnova fino al 2032: il gioiello basco respinge le sirene... UfficialeReal Sociedad, Jon Martin rinnova fino al 2032: il gioiello basco respinge le sirene
Casa Pia, Larrazabal saluta e passa al Bolton: "Felice di giocare nel club di Okocha"... UfficialeCasa Pia, Larrazabal saluta e passa al Bolton: "Felice di giocare nel club di Okocha"
Damar dice addio all'Hoffenheim e scende in Zweite: a titolo definitivo al Wolfsburg... UfficialeDamar dice addio all'Hoffenheim e scende in Zweite: a titolo definitivo al Wolfsburg
Deportivo, Benassi: "Differenza tra Spagna e Italia? La mentalità. Qui i giocatori... TMWDeportivo, Benassi: "Differenza tra Spagna e Italia? La mentalità. Qui i giocatori crescono davvero"
Schlager riparte dalla Premier League: è un nuovo giocatore del Nottingham Forest... UfficialeSchlager riparte dalla Premier League: è un nuovo giocatore del Nottingham Forest
Harrison riparte dalla MLS: l'ex Fiorentina è vicino ai New England Revolution Harrison riparte dalla MLS: l'ex Fiorentina è vicino ai New England Revolution
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Guardiola è davvero la soluzione per l'Italia? Le spese pazze della Premier e il populismo: quando noi strapagavamo Mendieta…
Primo piano
Immagine top news n.0 Luka Modric ha rinnovato con il Milan per un altro anno. Il comunicato
Immagine top news n.1 Guardiola ha chiesto 20 milioni? Maldini smentisce: “I soldi non sono rilevanti”
Immagine top news n.2 Torino, Cairo: "Rifondare in 8-10 anni? Tempi troppo lunghi. Conte? Tavecchio scelse bene"
Immagine top news n.3 Romagnoli: "Da oggi mi alleno con la Lazio, vediamo cosa succede"
Immagine top news n.4 Maldini: "Ct? Vogliamo chiudere presto, ma senza fretta. Prima di Guardiola abbiamo parlato con Ancelotti"
Immagine top news n.5 Italia, richiesta shock di Guardiola: 20 milioni l'anno per essere ct. Le ultime sulla trattativa
Immagine top news n.6 Al Sadd-Romagnoli, parla l'agente: "Non pensiamo ad un futuro alla Lazio"
Immagine top news n.7 Frosinone, visite mediche per Zerbin. Dopo 7 prestiti lascerà il Napoli a titolo definitivo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Kolo Muani, Kessie e non solo: la Juve non accelera. E il problema è anche legato agli esuberi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como su Kean: il miglior italiano acquistabile per la Champions e non solo
Immagine news podcast n.2 Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto
Immagine news podcast n.3 Spence è l'obiettivo numero uno dell'Inter: sarà buona la terza? Servono 30 milioni
Immagine news podcast n.4 Uno scippo tira l'altro: Pellegrini dopo Celik? Massara e la sua vendetta nei confronti della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, Brambati: "Difficoltà sul mercato? Le hanno anche big come Juve e Inter"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Cobolli Gigli: "Vlahovic minestra riscaldata, Zirkzee più di Kolo Muani"
Immagine news Altre Notizie n.3 Atalanta, Fabrizio Ferrari: "A Sarri servirà del tempo e non so se..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Modric: "Pronto a dare tutto per il Milan. Ho una voglia di riscatto immensa"
Immagine news Serie A n.2 Frosinone, Raimondo: "Vogliamo fare la storia, non solo salvarci. Mi ispiro a Lautaro e Thuram"
Immagine news Serie A n.3 Manna su Lukaku: "Il Napoli ha investito tanto su Hojlund, dovremo far collimare le cose"
Immagine news Serie A n.4 Danilho Doekhi: "Lazio, sono simile a Varane. Per Bonucci posso adattarmi al calcio italiano"
Immagine news Serie A n.5 Amondarain a un passo dal Bologna: all'Estudiantes oltre 10 milioni di euro
Immagine news Serie A n.6 Roma, Pisilli assente dall'amichevole col Trastevere: problema al soleo sinistro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Distefano: "Ottimo impatto con l'Empoli. Sento già le responsabilità, ma son felice di averle"
Immagine news Serie B n.2 Il Pisa ha l'accordo col Napoli per Rao: sarà nerazzurro base di un prestito di 1 milione
Immagine news Serie B n.3 Palermo, preso Bozzolan in prestito. Il Milan mantiene il cartellino e il 50% sulla rivendita
Immagine news Serie B n.4 Controsorpasso Catanzaro, e Candela vestirà la maglia giallorossa: c'è l'accordo con lo Spezia
Immagine news Serie B n.5 La Juve Stabia precisa: "La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Guerri non riguarda il club"
Immagine news Serie B n.6 Insigne prossimo all'addio all'Avellino: ci pensa la Cremonese. Con il Catania alla finestra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Proia è un nuovo calciatore della Scafatese: colpo di esperienza per i campani
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, il rinforzo tra i pali arriva dall'Inter. Fatta per il prestito di Apsits
Immagine news Serie C n.3 Il Picerno mette nel mirino Turella per l'attacco. Ma c'è la concorrenza del Savoia
Immagine news Serie C n.4 L'Ostiamare si assicura Galastri dal Montevarchi. Ha sottoscritto un contratto triennale
Immagine news Serie C n.5 Grande ritorno in casa Latina. Dopo nove anni dall'ultima volta, si rivede Bruscagin
Immagine news Serie C n.6 L'Alcione accoglie Andreassi. Lo scorso anno è stato tra i centrocampisti più di spicco in D
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Spagna-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Spagna-Argentina, chi conquisterà la Coppa del Mondo 2026?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Como Women scalda i motori per la stagione alle porte: prima amichevole con la Juve
Immagine news Calcio femminile n.2 Chiba, la prima giapponese ad approdare alla Juve Women: "Qui per vincere titoli"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Como Women tessera Simonetti: la centrocampista ha firmato un contratto biennale
Immagine news Calcio femminile n.4 L'attacco della Juventus Women parla giapponese: Chiva ha sottoscritto un accordo biennale
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Rasmussen va in prestito al Tolosa
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Como 1907 non si ferma più: dalla Spagna arriva la svedese Freja Siri
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola il salvatore, Infantino l’alleato: siamo messi così
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 23 luglio 1966, il Portogallo vendica l'Italia ai Mondiali inglesi: poker di Eusebio
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Jimenez alla Fiorentina
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia