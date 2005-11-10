Ufficiale Schlager riparte dalla Premier League: è un nuovo giocatore del Nottingham Forest

Il Nottingham Forest accoglie Xaver Schlager. L'ex RB Lipsia firma un contratto di due anni ed è il primo acquisto dell'era Oliver Glasner.

Il Nottingham Forest mette a segno il primo colpo della gestione Oliver Glasner. Il club inglese ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista austriaco Xaver Schlager, che arriva dal RB Lipsia e ha firmato un contratto biennale.

Nottingham Forest, ufficiale Xaver Schlager: primo acquisto dell'era Glasner

Xaver Schlager ha firmato con il Nottingham Forest un contratto biennale, diventando il primo acquisto dell'era del nuovo allenatore Oliver Glasner.

Il centrocampista della nazionale austriaca arriva al Forest dopo quattro stagioni trascorse con il RB Lipsia, dove nella stagione 2025/26 ha ricoperto anche il ruolo di vicecapitano.

Nell'ultima annata ha collezionato 30 presenze con il club tedesco, prima di disputare da titolare tutte e quattro le partite dell'Austria al Mondiale di quest'estate, portando a 55 il totale delle presenze con la nazionale.

Centrocampista dinamico e abile nel palleggio, Schlager agisce principalmente in mezzo al campo ed è apprezzato per la sua intensità nel pressing, la tenacia e la capacità di far avanzare la squadra.

La sua carriera è iniziata in patria con il Red Bull Salisburgo, dove è stato protagonista dello storico cammino in UEFA Europa League nella stagione 2017/18. In quell'edizione ha disputato 14 delle 16 gare della competizione, contribuendo al raggiungimento della semifinale, poi persa di misura contro il Marsiglia.

Successivamente si è trasferito in Germania, dove ha trascorso le ultime sette stagioni disputando quasi 200 partite ufficiali, comprese 15 in UEFA Champions League. Con il RB Lipsia è stato uno degli uomini chiave della squadra che ha raggiunto gli ottavi di finale della massima competizione europea per club in due stagioni consecutive, tra il 2022 e il 2024, mettendo a referto tre partecipazioni a gol in otto presenze nella Champions League 2023/24.

Con il trasferimento al Nottingham Forest, Schlager ritrova il nuovo allenatore Oliver Glasner, con cui aveva già lavorato con successo al Wolfsburg.

Nei due anni trascorsi insieme, il Wolfsburg raggiunse gli ottavi di finale di Europa League e, nella stagione successiva, conquistò la qualificazione alla Champions League grazie al quarto posto ottenuto in Bundesliga.

Dopo la firma, Schlager ha dichiarato:

"È un enorme onore entrare a far parte del Nottingham Forest. È un club storico, con una grande tradizione e due Coppe dei Campioni vinte sotto la guida di Brian Clough. Cercavo una nuova sfida e volevo unirmi a una squadra con ottimi giocatori. Sono felice anche di ritrovare Oliver, che conosco dai tempi del Wolfsburg.

Il club ha grandi ambizioni e anch'io. Voglio tornare a giocare le competizioni europee e credo che abbiamo tutte le possibilità per riuscirci. Giocare in Europa durante la settimana è una sensazione unica ed è un obiettivo che voglio raggiungere.

Sono molto felice e orgoglioso di essere qui e darò tutto me stesso per il club e per i suoi tifosi."

Anche il Chief Football Officer George Syrianos ha commentato l'arrivo del centrocampista:



"Xaver porta alla squadra qualità e caratteristiche molto importanti ed è un giocatore che siamo felici di accogliere al Nottingham Forest.

È un leader, con tanti anni di esperienza ai massimi livelli del calcio europeo, e siamo convinti che abbia tutte le qualità per avere un impatto immediato sulla squadra.

Ha vissuto un periodo di successo con Oliver al Wolfsburg, un aspetto che lo aiuterà a integrarsi rapidamente nel gruppo e gli consentirà di conoscere già le richieste del nostro allenatore.

Siamo entusiasti di vederlo al lavoro e di dare il benvenuto a lui e alla sua famiglia a Nottingham."

Tutto il Nottingham Forest dà il benvenuto a Xaver Schlager e gli augura il meglio per la sua nuova avventura con il club.