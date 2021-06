Casemiro contro Bolsonaro: il centrocampista non vuole giocare in Brasile la Copa America

Fa discutere la scelta di giocare la Copa America in Brasile dopo la rinuncia dell'Argentina (che doveva ospitare la manifestazione con la Colombia) per i troppi casi Covid. La situazione in Brasile è forse anche peggiore di quella in Argentina, e molti giocatori avrebbero criticato la scelta della COMNEBOL e del presidente brasiliano Bolsonaro di scegliere il Brasile come sede della manifestazione. Tra questi, anche Carlos Casemiro, centrocampista del Real, che non si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Seleçao contro l'Ecuador. Ad affrontare il tema ci ha pensato il CT Tite, che ha così spiegato l'assenza di Casemiro: "I giocatori hanno un'opinione contraria rispetto a quella del presidente Bolsonaro circa la disputa del torneo. Per questo motivo oggi non è presente il nostro capitano, Casemiro".