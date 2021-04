Casemiro MVP di Liverpool-Real: "La squadra ha dato tutto, ognuno ha fatto la sua parte"

Autore di una partita assolutamente mostruosa, Casemiro è stato nominato Player of the match della sfida contro il Liverpool. Queste le parole del centrocampista brasiliano al sito della UEFA: "Sapevamo di avere il vantaggio all'andata, ma abbiamo giocato per vincere. Loro hanno messo molta intensità, hanno una grande squadra e un grande allenatore, ma non ci siamo adagiati sugli allori e questo è risultato decisivo. Sapevamo che sarebbe stato difficile giocare qui, ma la squadra ha dato tutto, è stata fantastica. Oggi tutti hanno fatto la loro parte".

