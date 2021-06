Casemiro non parteciperà alla Copa America? Il ct Tite: "Parleremo al momento opportuno"

vedi letture

"Parleremo al momento opportuno", queste le parole del commissario tecnico del Brasile Tite sulla volontà di Casemiro di non partecipare alla Copa America: il centrocampista del Real Madrid non vuole disputare la competizione nel proprio paese a causa dei contagi elevati dovuti al Covid-19. Per il momento il ct verdeoro non si è sbilanciato, ma il centrocampista dei blancos potrebbe rincunciare alla convocazione.