Ufficiale Ritorno in Liga per Bryan Zaragoza: l'ex Bayern va in prestito con diritto al Celta Vigo

Il Celta Vigo e il Bayern Monaco hanno raggiunto un accordo per il prestito con diritto di riscatto dell'esterno spagnolo, Bryan Zaragoza. Il giocatore si trasferisce in Liga con un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto pari a 12 milioni. Questo l'annuncio del Celta Vigo:

"Nazionale della nazionale spagnola, il 23enne si distingue per il suo stile di gioco diretto, le sue doti nel dribbling e la capacità di rompere le linee difensive , qualità che lo aiuteranno a integrarsi nella squadra di Claudio Giráldez, che affronterà un'entusiasmante stagione in Europa League. Zaragoza arriva a Vigo dopo aver trascorso la scorsa stagione con il CA Osasuna, dove ha giocato 27 partite ufficiali della Liga, impressionando per la sua forza nell'uno contro uno e per il gioco d'attacco verticale. Formatosi nelle giovanili del CD Tiro Pichón e del Granada CF, la sua esperienza in Germania e a Pamplona, unita al suo contributo in gol con la nazionale spagnola, lo rendono un giocatore di grande talento e promettente. Versatile su entrambe le fasce, ha la capacità di fare la differenza e aggiungere profondità al sistema azzurro . Il Celta dà il benvenuto a Bryan Zaragoza augurandogli tutto il meglio per questo nuovo capitolo nella città di Vigo. Benvenuto, Bryan!".

Questo invece il saluto del Bayern:

"Bryan Zaragoza trascorrerà un'altra stagione nella Liga spagnola. Il Bayern Monaco ha ceduto in prestito l'ala ventitreenne al Celta Vigo, che la scorsa stagione ha concluso al settimo posto in classifica, fino alla prossima estate. Zaragoza è sotto contratto con i campioni di Germania da gennaio 2024 e ha trascorso la scorsa stagione in prestito all'Osasuna. Il direttore sportivo dell'FC Bayern Christoph Freund : "Purtroppo, Bryan ha avuto molta sfortuna a causa degli infortuni la scorsa stagione. Siamo tutti d'accordo che il modo migliore per lui sia acquisire ulteriore esperienza nella sua nativa Spagna, soprattutto perché giocare regolarmente per un club spagnolo di prima divisione, che giocherà anche in Europa League, è il modo più semplice per realizzare il suo sogno di partecipare alla Coppa del Mondo con la nazionale spagnola". Zaragoza ha collezionato sette presenze ufficiali con l'FC Bayern dopo il suo trasferimento dal Granada durante la pausa invernale 2024/25. Il nazionale spagnolo (tre presenze in nazionale maggiore) ha collezionato 28 presenze con l'Osasuna la scorsa stagione (un gol, sei assist). Ha un contratto con il Monaco fino al 30 giugno 2029".