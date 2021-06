Che diciottesimo per Bellingham: festeggerà a Wembley rinnovando con il Borussia Dortmud

La giornata di domani a Wembley fra la sua Inghilterra e la Germania sarà speciale per il centrocampista Jude Bellingham. Il calciatore infatti diventerà maggiorenne e potrà festeggiare, se il ct Southgate lo manderà in campo, il proprio compleanno nello stadio più iconico d'Inghilterra, e fra i più importanti al mondo. Ma non solo. Come riferisce The Sun nella giornata di domani Bellingham vedrà il suo contratto con il Borussia Dortmund prolungarsi di altre due stagioni portando il legame fra il 2003 e il club giallonero fino al 2025.