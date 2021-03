Chelsea al lavoro per i rinnovi di Christensen e Rudiger. Tottenham alla finestra

Andreas Christensen e Antonio Rudiger hanno notevolmente beneficiato dell'insediamento sulla panchina del Chelsea di Tuchel, che li ha resi due elementi importanti per il reparto difensivo dei Blues. Tanto che l'obiettivo del club, adesso, è blindarli. Entrambi sono in scadenza nel 2022, e - stando a quanto riporta il Sun - gli inglesi si sarebbero già mossi per offrire loro un prolungamento dei rispettivi contratti. L'ex Roma, in particolare, vorrebbe chiarire il suo futuro prima della fine di questa stagione: dovessero insorgere delle difficoltà nella trattativa per il rinnovo, il Tottenham sarebbe pronto ad approfittarne.