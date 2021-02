"Chelsea cambiato con l'arrivo di Tuchel". Rivedi Simeone alla vigilia della Champions

Di seguito un estratto della conferenza stampa di ieri di Diego Simeone, tecnico dell'Atlético Madrid, in vista della partita di Champions League contro il Chelsea in programma questa sera: "La presenza di Luis (Suarez) è importante per le gerarchie e perché dà fiducia alla squadra. Incute molta attenzione da parte della squadra avversaria. Lo dice la sua storia, la storia di un calciatore molto forte, che ha il dono del gol. Il Chelsea ha cambiato con il nuovo allenatore, un grande allenatore che ha sempre fatto giocare bene le sue squadre e lo sta dimostrando in queste prime partite col Chelsea. Noi cercheremo di giocare come sempre, contro un'avversaria importante che ha ottimi giocatori e che ha il 50% di probabilità di qualificarsi".