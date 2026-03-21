Chelsea, che disfatta con l'Everton. Rosenior: "C'è stato molto rumore negativo, giustamente"

Brutta botta per il Chelsea e Liam Rosenior, reduci dalla quarta sconfitta di fila con quella odierna contro l'Everton. Tre gol incassati e nessuno segnato, per un ko che riflette appieno anche le amnesie difensive dei Blues lungo la stagione e riapre decisamente la corsa per un posto in Champions League.

Una doppietta di Beto e un gol meraviglioso di Ndiaye sono bastati ad affondare un pessimo Chelsea. Il tecnico inglese, intervenuto nel post-partita ai microfoni di Sky Sports UK, ha dichiarato: "Sto imparando a conoscere questo club. È un club enorme", le prime parole dopo il pesante ko in casa dei Toffees. "C'è stato molto rumore, molto rumore negativo, giustamente", ha detto Rosenior a proposito dell'eliminazione in Champions League e della negatività creata attorno al Chelsea.

Proseguendo: "Le nostre prestazioni nell'ultima settimana... Abbiamo disputato 10 partite di campionato insieme come gruppo. Abbiamo ottenuto 17 punti. Penso che siamo quarti nel periodo della mia gestione. Quindi dobbiamo dimenticare il rumore", il messaggio inviato ai suoi ragazzi pubblicamente. "Dobbiamo mantenere la nostra fiducia e la nostra compostezza. La sosta per le nazionali è probabilmente arrivata al momento giusto per noi per ricaricarci, ritrovare energia e ripartire per un finale di stagione davvero importante".