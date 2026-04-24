Chelsea, Rosenior "poco esperto e pronto per guidare il club". I giocatori non lo seguivano

Il Chelsea ha deciso di interrompere il rapporto con Liam Rosenior dopo un percorso deludente sia in Premier League sia in Champions League, aprendo così una nuova fase di profonda riorganizzazione tecnica. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, la scelta della dirigenza arriva al termine di una serie di risultati negativi che hanno rapidamente compromesso la posizione dell’allenatore, arrivato solo pochi mesi fa con un contratto di lunga durata. Il suo ciclo, però, si è concluso molto prima del previsto.

The Guardian racconta di un rapporto mai davvero sbocciato con lo spogliatoio. Alcuni giocatori avrebbero espresso dubbi sulla sua esperienza a livello élite, sottolineando difficoltà nella gestione del gruppo e nella comunicazione quotidiana. "Lo consideravano poco pronto per guidare un club di questo livello", ha riferito una fonte interna, evidenziando come anche i metodi di confronto individuale non abbiano avuto l’effetto sperato.

Un episodio chiave sarebbe stato quello legato a Enzo Fernández, centrocampista argentino del Chelsea, coinvolto in una situazione disciplinare dopo alcune dichiarazioni che avevano creato tensioni interne. La gestione del caso avrebbe alimentato ulteriori frizioni nello spogliatoio, in particolare tra i giocatori di lingua spagnola, contribuendo a incrinare definitivamente la fiducia nel tecnico. “Lo spogliatoio ritiene necessario un allenatore con maggiore esperienza e carisma internazionale", si legge nelle ricostruzioni della stampa britannica, che evidenziano come la squadra chiedesse una figura in grado di imporre autorevolezza e stabilità.

Nel frattempo, il club ha affidato la guida temporanea a Calum McFarlane, in attesa di individuare un nuovo tecnico. Tra i profili valutati dalla dirigenza figurano diversi nomi di primo piano del calcio europeo, segno della volontà del Chelsea di rilanciare immediatamente un progetto ambizioso e strutturato.