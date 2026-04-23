Un campione del Sud America per i campioni del mondo: Filipe Luis può tornare al Chelsea

L'esonero di Liam Rosenior riporta il Chelsea nella mischia dei club a caccia di un nuovo allenatore: secondo indiscrezioni provenienti dalla stampa inglese e brasiliana, l'ex terzino dei Blues Filipe Luís, che ha vestito la maglia del club londinese nella stagione 2014/15, è tra i candidati principali per la panchina. L'indiscrezione va oltre la semplice nostalgia: il tecnico brasiliano, libero dopo l'addio al Flamengo a inizio stagione, aveva già avviato contatti con la holding BlueCo (proprietaria di Chelsea e Strasburgo). Questi dialoghi sottotraccia avrebbero irritato profondamente la dirigenza del club brasiliano, logorando i rapporti con il presidente Bap fino alla rottura definitiva avvenuta all'inizio di questo 2026.

Rosenior esonerato dopo aver perso il controllo dello spogliatoio

L'addio di Rosenior, intanto, non ha sorpreso l'ambiente londinese. Il tecnico inglese aveva perso il controllo dello spogliatoio ormai da settimane: fughe di notizie sulle formazioni, assistenti ignorati dai calciatori e il soprannome sarcastico di "supplente" avevano minato la sua autorità. Il pesante 3-0 subito contro il Brighton è stato l'ultimo atto di una crisi profonda, certificata da numeri impietosi: sette sconfitte nelle ultime otto partite. Il fallimento di Rosenior ha però evidenziato un problema strutturale della BlueCo: il tentativo di trasferire un tecnico che stava operando discretamente in Francia allo Strasburgo per risolvere il caos inglese si è rivelato un errore di valutazione, poiché Rosenior non disponeva né del curriculum né dell'autorità necessari per gestire un organico di stelle.

La candidatura di Filipe Luís incarna la visione che ha la proprietà per il club: un uomo che conosce l'ambiente Blues e che ha già maturato esperienze di successo oltreoceano, chiamato a riportare ordine e una chiara identità tattica in una stagione fin qui disastrosa.