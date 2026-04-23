Podcast TMW Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali

Il Chelsea ha già speso oltre 60 milioni di euro per il mercato della prossima stagione eppure ha esonerato il secondo tecnico in questa, Liam Rosenior dopo Enzo Maresca. Dopo un'estate da 339 milioni sul mercato, dopo un'altra da 282, dopo un'altra ancora da 448 e prima ancora 630. Cifre letteralmente folli per il progetto più incomprensibile del Mondo.

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio.

Rosenior esonerato: il comunicato del Chelsea

Adesso non ci sono più dubbi: il Chelsea ha ufficializzato l’esonero di Liam Rosenior, ponendo fine alla sua esperienza sulla panchina dei Blues con effetto immediato. Il club londinese ha diffuso un comunicato in cui, pur sancendo la separazione, ha voluto sottolineare il lavoro svolto dal tecnico: “A nome di tutti noi del Chelsea, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per l’impegno profuso durante il periodo trascorso con il Club. Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità sin dalla sua nomina a metà stagione”.

Una decisione definita non semplice, ma inevitabile alla luce del rendimento recente: “Non si è trattato di una decisione presa a cuor leggero, tuttavia i risultati e le prestazioni non sono stati all’altezza degli standard richiesti e c’è ancora molto in palio in questa stagione”. Per il finale di campionato e di coppa, la squadra sarà affidata a Calum McFarlane, promosso come traghettatore fino al termine dell’annata. L’obiettivo è chiaro: centrare la qualificazione alle competizioni europee e provare ad avanzare in FA Cup.

Parallelamente, la società ha annunciato l’avvio di una riflessione interna per individuare il profilo giusto a lungo termine: “Il club intraprenderà un percorso di autoanalisi per scegliere la persona più adatta a ricoprire il ruolo di allenatore capo”.