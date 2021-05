Chelsea, Drogba impazzisce: "Ecco cosa succede quando il Chelsea arriva in finale di Champions"

Sono molte le reazioni social alla qualificazione del Chelsea per la finale di Champions League dopo il 2-0 inflitto questa sera al Real Madrid. Una delle più divertenti è sicuramente quella di Didier Drogba, ex Blues protagonista della prima e finora unica vittoria dei londinesi nella massima competizione continentale per club nel 2012. Ecco cosa succede “quando i Blues arrivano in finale di Champions League. Come on my People!!!!!”. L’ivoriano poi cita anche la formazione femminile del Chelsea anch’essa qualificatasi per la rispettiva finale di Champions League.