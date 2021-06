Chelsea, Haaland è un obiettivo: anche Hudson-Odoi e Alonso fra le possibili contropartite

Il Chelsea non molla la presa per Erling Haaland. L'attaccante norvegese è un obiettivo concreto dei Blues che vorrebbero regalare a Tuchel un calciatore di peso per il reparto offensivo. Nella trattativa per il Borussia Dortmund, oltre a Abraham, potrebbe rientrare anche uno fra Hudson-Odoi, che piace anche al Bayern, e Marcos Alonso.